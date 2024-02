Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm Pressemitteilung: Metall- und Elektro-Industrie startet deutschlandweite Nachwuchskampagne - Infoplattform und Ausbildungsbörse als Herzstück des Karriereportals



19.02.2024 / 09:28 CET/CEST

Infoplattform und Ausbildungsbörse als Herzstück des Karriereportals

Brossardt: "Wertvolle Ergänzung zum Angebot der AusbildungsOffensive Bayern"



(München, 19.02.2024). Für die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen in Bund und Freistaat startet die deutsche Metall- und Elektro-Industrie unter der Marke "What about ME - Steig ein in die Zukunftsindustrie" heute ihre neue Image- und Karrierekampagne. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm, betont zum Start: "Laut unserer vbw Studie ‚Regionale Arbeitslandschaften' werden im Freistaat bis 2035 branchenübergreifend rund 400.000 Beschäftigte fehlen. Unsere Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Wir müssen Jugendliche dabei unterstützen, ihre Stärken zu erkennen und ihnen aufzeigen, wo der Arbeitsmarkt sie braucht. Es gilt, Unternehmen und Schulen enger miteinander zu verzahnen und dem Nachwuchs so früh und praxisnah wie möglich Angebote zur Berufs- und Studienorientierung zu machen. Die Nachwuchskampagne von Gesamtmetall, dem Dachverband der deutschen M+E-Arbeitgeberverbände, setzt hier an."



Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Karriereplattform www.zukunftsindustrie.de , die als Firmendatenbank potenzielle Arbeitgeber mit interessierten Bewerberinnen und Bewerbern zusammenbringt. Zusätzlich beantwortet das Portal Fragen der Jugendlichen zu den Themen Vergütung, Weiterbildung und Karriere. Neben Beratungsangeboten für Eltern, die bei der Berufswahl ihrer Kinder eine wichtige Rolle spielen, bietet die Plattform Unterrichtsmaterialen für Lehrkräfte, damit sie Angebote zur Berufsinformation sinnvoll in den Unterricht integrieren können. Brossardt erklärt: "Die Plattform bietet den Jugendlichen bundesweit eine Auswahl von rund 8.000 Ausbildungs- und Studienplätzen, davon viele in unseren bayme vbm Mitgliedsunternehmen. Das macht das Portal zu einer wertvollen Ergänzung für die Berufs- und Studienorientierungsangebote, die wir als bayerische M+E Arbeitgeber den jungen Talenten schon heute zur Verfügung stellen."



Die Verbände unterstützen selbst seit über 20 Jahren junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Die AusbildungsOffensive Bayern (AOB) ist eines von zahlreichen Projekten in diesem Bereich. Im Mittelpunkt der bayerischen Initiative stehen Info-Teams, die Schulstunden gestalten und auf Ausbildungsmessen vor Ort beraten. Brossardt fasst zusammen: "Im vergangenen Schuljahr haben die Teams 429 Schuleinsätze in 1.034 Klassen durchgeführt, waren auf 67 Messen vertreten und haben rund 45.000 Jugendliche erreicht. Die Weiterempfehlungsquote von Lehrkräften für die AOB liegt bei 97 Prozent. Das zeigt den Wert von Initiativen wie dieser für die Sicherung von Arbeits- und Fachkräften - in Bayern und im Bund."



