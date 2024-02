Spät am Freitagabend hat Bloomberg die Bombe platzen lassen: Der Nachfolger der erfolgreichen Konsole Nintendo Switch soll laut Insidern erst Anfang 2025 erscheinen. Bei den Anlegern kam dieser Bericht überhaupt nicht gut an - und die Nintendo-Aktie verlor zum Wochenstart im japanischen Handel knapp sechs Prozent.Vor wenigen Wochen haben die Analysten von Omdia unter Verweis auf Zulieferer noch ein Release des Switch-Nachfolgers in diesem Jahr prognostiziert. Laut dem Bloomberg-Bericht von Freitagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...