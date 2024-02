Berlin - Der SPD-Verteidigungspolitiker Jörg Nürnberger wirbt für die Aspides-Mission der EU im Roten Meer. Der Einsatz sei wichtig für die deutsche Wirtschaft, sagte Nürnberger am Montag im RBB-Inforadio.



"Es geht tatsächlich darum, dass unsere Wirtschaft ihre Außenhandelsbeziehungen aufrechterhalten kann. Da geht es um den Wohlstand für Deutschland und entsprechend auch um die Sicherung von industriellen Arbeitsplätzen."



Nürnberger sagte weiter, dass man nicht bestreiten könne, dass der Einsatz gefährlich sei. Deutschland will sich daran mit der Fregatte "Hessen" beteiligen. Nach Angaben des SPD-Politikers verfügt das Schiff über die entsprechenden Verteidigungssysteme: "Jedes Schiff hat ein Selbstverteidigungsrecht, und wenn Landziele aufgeklärt werden, die eine unmittelbare Bedrohung für das Schiff darstellen, darf es diese Ziele bekämpfen", so Nürnberger. Er ist auch Berichterstatter der SPD-Fraktion für das Aspides-Mandat.

