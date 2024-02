Wiesbaden (ots) -Die SOLIT Gruppe bietet Privatanlegern und Händlern als einer der ersten Edelmetallhändler in Deutschland wieder die differenzbesteuerten Silbermünzen zum Bestpreis an.Bereits im Februar ermöglicht die SOLIT Gruppe ihren Anlegern wieder, beim Kauf von Silbermünzen eine Ersparnis von bis zu 10 %. Ein steuerlich vergünstigter Einkauf war bis zum 31.12.2022 aufgrund der Differenzbesteuerung Standard, diese Regelung wurde jedoch durch das Bundesfinanzministerium (BMF) zu diesem Datum kurzfristig abgeschafft.Im Rahmen der in Deutschland ursprünglich geltenden Differenzbesteuerung brauchten Edelmetallhändler beim Verkauf von Silbermünzen an den Kunden die Mehrwertsteuer nicht auf den vollen Nettoverkaufspreis zu erheben, sondern nur auf die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Das bedeutete für den Endkunden natürlich einen erheblichen Unterschied. Diese Regelung ist in Deutschland jedoch zum 31.12.2022 ausgelaufen, was dazu geführt hat, dass Silbermünzen teurer und damit weniger attraktiv wurden. Doch die SOLIT Gruppe hat erfolgreich nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, um die beliebten Silbermünzen für ihre Kunden wieder zu vergünstigen: Das Bundesministerium der Finanzen selbst hat der Fachvereinigung Edelmetalle folgende Ausnahme bestätigt: Wenn ein Unternehmen aus der EU mit einem niedrigeren Einfuhrumsatzsteuersatz als Deutschland Silbermünzen in die EU einführt, kann es diese anschließend differenzbesteuert weiterverkaufen.Um diese Möglichkeit zu nutzen, hat SOLIT eine polnische Tochtergesellschaft gegründet. In Verbindung mit den bestehenden direkten Beziehungen zur Royal Mint, Perth Mint, South African Mint sowie zur Royal Canadian Mint, die den günstigen Bezug von Silbermünzen direkt von den Prägestätten ermöglichen, können Privatanleger und Händler 2024 wieder günstige differenzbesteuerte Silbermünzen über die SOLIT erwerben. Mittels der Tochtergesellschaft erfolgt die Einfuhr der Münzen in die EU über Polen, dessen Einfuhrsteuerumsatz mit 8 % niedriger ist als in Deutschland (19 %). Abzüglich der Kosten für Transport und Zollabwicklung ergibt sich eine Ersparnis von 5 bis 10 % im Vergleich zur regulären deutschen Mehrwertsteuer von 19 %."Silber ist ein Edelmetall, das noch viel Wertsteigerungspotential in sich trägt", so Tim Schieferstein Geschäftsführer von SOLIT Management GmbH. "Für viele Anleger sind und waren Silbermünzen ein wichtiger Baustein in ihrem Portfolio. Ich bin sehr froh, dass wir in so kurzer Zeit unseren Kunden wieder die Möglichkeit eröffnen können, Silbermünzen preisoptimiert zu erwerben. Der Weg war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt. Bei einem Anlagebetrag von 10.000 EUR in Silbermünzen bekommt der Anleger differenzbesteuert zum Beispiel 28 Unzen Silber mehr, also eine ganze tube."So können bald wieder die beliebtesten prägefrischen Silbermünzen wie Maple Leaf, Britannia, Krügerrand, Känguru, Koala und Kookaburra differenzbesteuert angeboten werden. Weitere Informationen zum Thema: https://www.goldsilbershop.de/silbermuenzen-differenzbesteuerung.htmlPressekontakt:SOLIT Management GmbHHerr Tim SchiefersteinOtto-von-Guericke-Ring 10D-65205 WiesbadenT +49 (0) 6122 58 70-58F +49 (0) 6122 58 70-22M presse@solit-kapital.dewww.solit-kapital.dewww.goldsilbershop.dePressekontakt:Sabine Dabergottfinancial relations GmbHLouisenstraße 9761348 Bad HomburgT +49 (0) 6172-27159-30F +49 (0) 6172-27159-69Original-Content von: SOLIT Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126228/5716818