Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und erobert Zug um Zug die verschiedensten Geschäftsbereiche - auch die Payment-Branche. In der Vorwoche hat nun auch PayPal Ventures, der Risikokapital-Arm des Zahlungsdienstleisters, die Gründung eines KI-Fonds sowie dessen erstes Investment bekanntgegeben.Mit dem nun aufgelegten AI Fund will PayPal Ventures in den nächsten drei Jahren KI-Investitionen in Frühphase-Unternehmen in allen Branchen und Vertikalen tätigen. "Wir sehen unglaubliche Möglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...