Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten haben den Start des neuen gemeinsamen Marineeinsatzes im Nahen Osten gebilligt. Ein entsprechender Beschluss wurde am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel gefasst, wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Diplomaten berichten.



Auftrag der EU-Mission Aspides soll der Schutz des Seeverkehrs im Roten Meer sein. Konkret sollen Handelsschiffe im Roten Meer gegen Angriffe der Huthi-Milizen aus dem Jemen gesichert werden. Dazu sollen von den europäischen Partnern Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme in die Region entsandt werden, darunter auch die Fregatte "Hessen" der Bundeswehr.



Das Einsatzgebiet der Mission umfasst nach Angaben der Bundesregierung die Meerenge von Bab al-Mandab und die Straße von Hormus sowie die internationalen Gewässer im Roten Meer, im Golf von Aden, im Arabischen Meer, im Golf von Oman und im Persischen Golf. Das Bundeskabinett hatte dem Mandat bereits zugestimmt, der Bundestag muss noch darüber abstimmen.

