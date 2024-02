Anleger sind vergangene Woche im Nasdaq 100 auf die Bremse getreten. Auch bei der Aktie von Nvidia wurde die rasante Rally vorerst gestoppt. Das dürfte aber nur eine Momentaufnahme sein, denn Mittwochabend veröffentlicht der Chip-Konzern seine Q4-Zahlen, die vom Mega-Trend Künstliche Intelligenz profitieren dürften - und auch am nächsten großen Tech-Trend ist Nvidia dran.Natürlich ist die KI gerade das große Thema an den Märkten. Doch eine ganz neue Art des Computings, an der aktuell verstärkt geforscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...