Köln (ots) -Das mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Stand-Up-Comedy-Format aus dem Waschsalon ist zurück im Fernsehen! Ab 28. März immer donnerstags, 22:15 Uhr, bei RTLZWEI.In sechs neuen Folgen begrüßen die Hosts Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani,Markus Krebs und Osan Yaran bekannte Talente der aktuellen Stand-Up-Szene.Tony Bauer, Maria Clara Groppler, Tutty Tran, David Kebekus, Marco Gianni, Luisa Charlotte Schulz, Nico Stank, Jan van Weyde, Miss Allie, Ben Schafmeister und viele mehr sind diesmal mit dabei.Chris Tall: "Ich durfte Nightwash als Newcomer erleben und freue mich, dass diese Stand-Up-Show nach wie vor junge Talente fördert. Mich eingeschlossen."Mit NightWash begann die Karriere zahlreicher namhafter Comedians und Comediennes: Felix Lobrecht, Tahnee oder Torsten Sträter hatten hier im legendären Kult-Comedy-Waschsalon ihre ersten Stand-Up-Auftritte. Bis heute bringt NightWash die beste Stand-Up-Comedy angesagter Comedians, upcoming Stars und talentierter Newcomerinnen und Newcomer mit dem allerbesten Publikum in einer außergewöhnlichen Atmosphäre auf die Bühne. Comedy im Schleudergang! Die Show findet einmal im Monat im Waschsalon und parallel als Livestream auf MYSPASS statt. Zusätzlich gibt es ab dem 28. März sechs frische NightWash-TV Folgen.Comedian Ben Schafmeister ist der neue Host der NightWash-Webshows und wird außerdem viele Liveshows auf Tour des Kultformats moderieren, wo der 23-Jährige bereits regelmäßig durch sein einzigartiges Können brilliert, authentische Comedy mit Musik zu vereinen.Die TV-Aufzeichnungen für RTLZWEI finden am Dienstag, 27.02.2024, Mittwoch, 28.02.2024 und Donnerstag, 29.02.2024 im Eco-Express Waschsalon in Köln-Zollstock statt.Tickets für die Doppel-TV-Aufzeichnungen sind exklusiv bei MyShow erhältlich: https://myshow.de/formats/nightwashÜber NightWash:NightWashist die Kult-Comedyshow aus dem Waschsalon!Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand-Up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit über 20 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, deutschlandweit erfolgreich mit über 150 Terminen auf großer Livetour und nun im Frühjahr 2024 wieder im TV bei RTLZWEI zu sehen.Heutige Stars & Sternchen wie Felix Lobrecht, Özcan Cosar, Luke Mockridge, Chris Tall,Bastian Bielendorfer, Tahnee, Enissa Amani, Olaf Schubert, Torsten Sträter, Markus Krebs, Simon Stäblein, Maria Clara Groppler, Nico Stank, Negah Amiri, Carl Josef und viele mehr starteten hier ihre Karrieren. NightWash ist eine Marke, Produktion und Veranstaltungsreihe der BRAINPOOL Live Entertainment GmbH.Infos und Termine auf nightwash.dePressefotolink: https://app.box.com/s/8sdyol17zwr85m60wy9teh0r1ejvhl5yPressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAnna NischTel.: 0221-6509-3012E-Mail: Anna.Nisch@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5716886