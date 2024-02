Duisburg (ots) -Herausnehmbarer Zahnersatz ist für viele Menschen mit Unannehmlichkeiten und Schmerzen verbunden: Oft werden sie in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und können nicht mehr essen, lachen oder sprechen. Zahnarzt Dr. Yasin Aktas hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Patienten eine Alternative zu dieser Art des Zahnersatzes zu bieten. Mit seiner Spezialisierung auf Implantologie und einem speziellen Behandlungskonzept verschafft er ihnen in kürzester Zeit mehr Lebensqualität. Was seine Behandlung auszeichnet und weshalb er auch Angstpatienten anspricht, erfahren Sie hier.Probleme mit herausnehmbarem Zahnersatz - für viele Menschen ein Alptraum ohne Aussicht auf Besserung. Andauernde Zahnarztbesuche, langwierige Behandlungen und ein loser, unangenehmer Zahnersatz führen dazu, dass sich Patienten in ihrem Leben oft maßgeblich einschränken müssen. Kein angenehmes Kauen, kein entspanntes Sprechen und kein selbstbewusstes Lächeln - stattdessen müssen sich Betroffene tagtäglich mit losen oder unbequemen Ersatzzähnen herumschlagen. "Ich kenne zahlreiche Patienten, die aufgrund ihres losen Zahnersatzes keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen konnten. Ihre Lebensqualität hat darunter sehr gelitten. Freies Sprechen oder ein unbeschwertes Lächeln sind mit dem falschen Zahnersatz schlichtweg unmöglich - und das alles ohne Aussicht auf Besserung. Niemand will auf diese Weise seine Zukunft verbringen", erklärt Zahnarzt Dr. Yasin Aktas."Mit unserer Methode, die feste Zähne an einem Tag verspricht, können Patienten endlich wieder ihr Leben genießen und in ihren Alltag zurückkehren", versichert der Experte weiter. Mit einem Schwerpunkt auf Implantologie hat sich Dr. Yasin Aktas auf die sofortige Implantatversorgung spezialisiert. Seine Praxis ist für ihre hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Ergebnisse bekannt. Als Vorreiter in seiner Branche gibt er zudem Fortbildungen für Zahnärzte aus aller Welt. "Mir ist es ein großes Anliegen, die Möglichkeit zu festen Zähnen an einem Tag endlich nach Deutschland zu bringen und vor Ort Möglichkeiten für Patienten zu schaffen, wieder an Lebensqualität zu gewinnen", erklärt er.Lebensqualität durch schnelle BehandlungswegeDie Implantologie gilt als Prestige-Disziplin von Dr. Yasin Aktas. In diesem Bereich der Zahnmedizin geht es darum, fehlende Zähne durch hochwertigen, festsitzenden Zahnersatz zu ersetzen. Das Ziel: ein natürliches Gefühl und Aussehen der Zahnimplantate. "Die Behandlung bei mir in der Praxis ist besonders kurz und zeitsparend", berichtet Dr. Yasin Aktas. "In vielen Fällen kann ich die Zähne meiner Patienten in nur einer Sitzung ziehen und danach sofort die Implantate einsetzen und mit einem festsitzenden provisorischem Zahnersatz versorgen. Der Patient kann die Praxis also noch am selben Tag mit einem festsitzenden provisorischen Zahnersatz verlassen."Das Einsetzen des endgültigen Zahnersatzes erfolgt nach acht Wochen - anschließend ist die Behandlung komplett. Dr. Yasin Aktas bietet seinen Patienten somit eine Möglichkeit, schnell und problemlos wieder ihren Alltag bestreiten zu können. "Das Konzept ist für die meisten Patienten geeignet", versichert er. "Der aufwendige Knochenaufbau, der normalerweise für jahrelange Behandlungen sorgt, fällt bei dieser Implantation in den meisten Fällen weg."In den sozialen Medien ist Dr. Yasin Aktas sehr präsent, sodass interessierte Patienten schnell und unkompliziert einen ersten Eindruck von seiner Arbeit gewinnen können. "Mein Team zählt zu den wenigen in Deutschland, das sich gleichzeitig auf Ästhetik und Implantologie spezialisiert hat", erklärt er. "Das ist für die Menschen auf Social Media natürlich äußerst interessant - gerade für diejenigen, die sonst vielleicht für eine Behandlung sogar ins Ausland gereist wären." Zusätzlich sind Angstpatienten in seiner Praxis herzlich willkommen. "Meine Behandlungen sind effizient und schnell - die Patienten verbringen also keine unnötige Zeit auf dem Behandlungsstuhl", erklärt er. "Ich gehe mit sehr viel Sympathie und Mitgefühl auf sie zu, damit sie sich bei mir besonders aufgehoben fühlen."Dr. Yasin Aktas: Mit Leidenschaft und Vertrauen für die Gesundheit seiner PatientenDr. Yasin Aktas gilt als einer der Vorreiter in der Sofortversorgung in der Implantologie in Deutschland. Seine Expertise zieht er aus seiner langjährigen Berufserfahrung. Seine Karriere hat der Zahnexperte in einer renommierten Klinik begonnen, wo er ab 2012 in der zahnärztlichen Ästhetik sowie Implantologie tätig war - der Beginn seiner Expertise, die er bis heute ausgebaut hat. Von seiner insgesamt 18-jährigen Erfahrung können Patienten nun in seiner eigenen Praxis profitieren: Die Praxis Zahnmedizin am Rahmer See hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht."Meine Mission ist es, die Gesundheit meiner Patienten - ihr höchstes Gut - zu schützen und zu verbessern", erklärt Dr. Yasin Aktas. Als Arzt sieht er sich in einer außergewöhnlichen Rolle des Vertrauens. "Diesem Vertrauen und dem daraus resultierenden Qualitätsanspruch meiner Patienten möchte ich gerecht werden - und ihn übertreffen. Dabei verfolge ich stets das Motto: MakeGermanySmileAgain", so Dr. Yasin Aktas abschließend.Sie fühlen sich mit Ihrem losen Zahnersatz unwohl und möchten endlich wieder frei sprechen, essen und lachen können? 