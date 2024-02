EFP wird Teil des weltumspannenden Netzes von 16 Bona-Tochtergesellschaften

Bona ein weltweit agierendes, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert, meldete jetzt die Übernahme von Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd (EFP), einem Vertriebshändler mit Sitz in Melbourne, Australien. Damit wird EFP, seit über 20 Jahren Exklusivimporteur und nationaler Vertriebshändler für Bona-Produkte in Australien, zu einer Tochtergesellschaft von Bona.

"EFP ist seit Langem ein vertrauenswürdiger Lieferant von Holzfußbodenprodukten in Australien und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung von Bauunternehmen und Hausbesitzern", sagte Bona-CEO Magnus Andersson. "Wir heißen EFP in der Bona-Familie willkommen und freuen uns auf die Ausweitung unserer Präsenz in Australien."

EFP wurde 1994 in Adelaide, Südaustralien, gegründet und eröffnete Anfang 2000 einen zweiten Standort in Melbourne, Victoria. Nach der Eröffnung dieses zweiten Standorts wurde EFP zum exklusiven Vertriebshändler für Bona-Produkte. In den letzten 24 Jahren hat sich das Unternehmen mit einem Netzwerk von mehr als 25 Groß- und 500 Einzelhändlern eine marktführende Position erarbeitet.

"Dies ist für EFP eine spannende Entwicklung", sagte Chris Heaney, Managing Director von EFP. "Als Exklusiv-Vertriebshändler von Bona-Produkten seit mehr als zwei Jahrzehnten und als Familienunternehmen freuen wir uns darauf, Teil der Bona-Familie und des globalen Bona-Netzes zu werden. Wir erwarten, dass wir dadurch unser Produktangebot auf ganz Australien ausweiten, neue Geschäftsfelder wie E-Commerce entwickeln und unser Vertragspartnernetz ausbauen können."

Mit dieser Vereinbarung wird EFP Teil des globalen Bona-Netzes und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bona AB. Durch den Anschluss an Bona erhält EFP Zugang zu den Ressourcen, dem Fachwissen und den Investitionen, die für ein Wachstum in neuen Vertriebskanälen und Geschäftssegmenten erforderlich sind. Dieser Schritt festigt zudem das langfristige Engagement von Bona auf dem australischen Markt.

"Mit dem Anschluss von EFP an Bona vergrößern wir unsere Präsenz und sichern unsere Position für ein zukünftiges langfristiges Wachstum in Australien und der gesamten APAC-Region", sagte Elin Rodenstam, Senior Vice President, Commercial EMEA and APAC von Bona. "Wir freuen uns auf noch größeren Erfolg und weiteres Wachstum mit unseren Kunden und unserem Team in Australien."

Die Übernahme von EFP wurde im Februar 2024 formell abgeschlossen und wird sofort wirksam. Damit verfügt Bona nun über 17 Tochtergesellschaften in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika.

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes, nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von Premium-Böden liefert. Gegründet im Jahr 1919, war Bona das erste Unternehmen in der Branche, das ein Komplettsystem von wasserbasierten Produkten zur Veredelung und Pflege von Hartholzböden anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten hochwertigen Bodenbeläge wie Holz, Fliesen, Vinyl, robuste Materialien, Gummi und Laminat an. Bona erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,8 Mrd. SEK (341 Mio. EUR). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden, und ist weltweit durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Distributoren, 4 Produktionsstätten und 700 Mitarbeiter vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240218913905/de/

Contacts:

Heather Lindemann Bona

+1 (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com