Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag wenig verändert. Die Wall Street bleibt feiertagsbedingt geschlossen und fällt damit als wichtiger Impulsgeber aus. In einem ansonsten eher nachrichtenarmen Umfeld pendelt der SMI in einer engen Bandbreite um den Schlusskurs vom Freitag. Immerhin konnte der Leitindex in der Vorwoche ein Plus von rund 2 Prozent verbuchen und damit seine Jahresbilanz wieder in den grünen Bereich bringen. Unterstützung ...

