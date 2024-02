Im Auftrag der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa ist neuerdings ein Satellit unterwegs, der erschaffen wurde, um Weltraumschrott zunächst zu begutachten und dann zu beseitigen. Er sucht gerade nach einer alten Raketenoberstufe. Adras-J ist der etwas sperrige Name eines Versuchssatelliten des Raumfahrtunternehmens Astroscale. Am vergangenen Sonntag war das Raumfahrzeug an Bord einer Electron-Rakete von Rocket Lab ins All geschickt worden.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...