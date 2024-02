In der Finanzbranche geht derzeit wieder die Angst um, denn die Probleme bei US-Gewerbeimmobilien erinnern viele Marktteilnehmer an die Turbulenzen letzten März. Damals kamen wie heute gerade Regionalbanken unter die Räder. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf Branchenprimus JPMorgan.Mehrere mittelgroße US-Regionalbanken gingen vergangenes Frühjahr pleite. Schuld waren die Auswirkungen der im Mai 2022 gestarteten Zinswende. Vor allem Anleihen, die an Wert verloren und in den Büchern der Geldhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...