Hamburg (ots) -Die DAK-Gesundheit verstärkt die Aufklärung über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die neue Online-Plattform "digital.kompetent" der Krankenkasse informiert kompakt und unterhaltsam über Angebote wie das E-Rezept, die elektronische Patientenakte (ePA) oder die Gesundheits-ID. Acht flexibel nutzbare Selbstlernkurse vermitteln Grundlagen und tiefergehende Inhalte durch anschauliche Videos. Die Plattform kann ab sofort von Versicherten aller Kassen unter www.dak.de/digital.kompetent kostenfrei genutzt werden.Mit "digital.kompetent" hat die DAK-Gesundheit als erste große Kasse eine Lernplattform geschaffen, die an einem Ort wichtige digitale Gesundheitsinformationen und -angebote bündelt. "Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist für viele Menschen noch wie ein Dschungel", sagt DAK-Vorstandschef Andreas Storm. "Unsere Plattform soll für mehr Durchblick sorgen und den Nutzerinnen und Nutzern Kompetenz und Sicherheit bei der Anwendung digitaler Angebote geben." Auf diese Weise soll die Fähigkeit gestärkt werden, digitale Gesundheitsinformationen und -angebote besser bewerten, einordnen und nutzen zu können.Seit Jahresbeginn ist zum Beispiel das elektronische Rezept (E-Rezept) für alle Praxen verpflichtend. Neu ist außerdem die GesundheitsID - mit dieser digitalen Identität ist mit nur einer einzigen Registrierung und Identifizierung eine Anmeldung in der App von Krankenkassen möglich. Die Online-Selbstlernplattform "digital.kompetent" informiert über die Hintergründe. In den Selbstlernkursen lernen Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt und können das eigene Tempo bestimmen. Zusätzlich machen Videos das jeweilige Thema noch zugänglicher und leichter begreifbar. Alle Kurse sind zeitlich flexibel und über einzelne Themenblöcke individuell nutzbar. Kleine Wissenstests zur Überprüfung des Lernerfolgs runden das Angebot ab.Das Kursangebot auf "digital.kompetent" umfasst Basiswissen ebenso wie tiefergehende Inhalte. So bietet der Einstiegskurs "Grundlagenwissen" eine Patientenreise zu Stationen wie elektronische Gesundheitskarte (eGK), Online-Terminbuchung, E-Rezept oder Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA). Auch der gesamte Nutzungsprozess rund um die elektronische Patientenakte (ePA) wird leicht nachvollziehbar erklärt. Weitere Kurse gibt es zu digitalen Präventionskursen, Online-Coaching oder telemedizinischen Angeboten. Der Kurs "Das passiert im Hintergrund" informiert über Zukunftsthemen und Rahmenbedingungen wie z. B. das Krankenhauszukunftsgesetz und das Digitale-Versorgungs-Gesetz. Auch Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit werden behandelt.Das Angebot "digital.kompetent" richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert. Benötigt wird ein Smartphone oder ein Rechner mit Internetzugang und der Möglichkeit, Videos mit Ton zu schauen. Die Plattform "digital.kompetent" ist über die DAK-Homepage zu erreichen: www.dak.de/digital.kompetentPressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2364855 9411Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50313/5717065