© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Die massive Rallye der Aktien von Super Micro Computer endete am Freitag mit einem zweistelligen Abverkauf. Es hätte die vermeintlich beste Woche für die Titel des Serverherstellers werden können.Die Aktien sind am Freitag um 20 Prozent gefallen und verzeichneten damit den größten prozentualen Einbruch an einem Tag seit August. Der Rückgang folgte auf eine neunmonatige Gewinnserie - die längste, die die Titel seit 2016 verzeichnet haben. Trotz des Tagesverlusts ist die Aktie in der vergangenen Woche um 8,5 Prozent gestiegen. Die Rallye zeigt, dass Super Micro Computer einer der heißesten Namen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geworden ist. Die Aktie ist in 18 der letzten 21 …