Berlin / Essen (ots) -- Fertige Schulstunden, geräteunabhängige Nutzung und lernplankonform: diggies- Offizieller Markstart auf Deutschlands wichtigster Bildungsmesse didacta vom 20.-24.2.- Mit diggies sparen Lehrkräfte Zeit und ArbeitMit den "diggies" zum perfekten digitalen Schulunterricht: Das Team von FUNKEs Agentur raufeld startet innovatives Lehrmaterial-Angebot für modernes Unterrichten - browserbasiert für die digitale Tafel, den Laptop oder das Tablet. diggies sind lernplankonforme Unterrichtseinheiten, die Lehrer*innen Zeit und Arbeit bei der Unterrichtsvorbereitung sparen - und den Schüler*innen Unterrichtsstunden auf allerhöchstem Standard bieten. Offizieller Marktstart ist auf der diesjährigen didacta, Deutschlands wichtigster Bildungsmesse.diggies sind gemacht, um Lehrkräfte beim Unterrichten zu unterstützen und Schulen zu entlasten. Dafür verwandeln sie Themen des Rahmenlehrplans in fertig vorbereitete Schulstunden, die aktives Lernen fördern und digital begeistern. Sie sind sofort nutzbar mit jedem Gerät und jedem Browser - ohne zusätzliche Software oder Vorkenntnisse. Bereits zum Start gibt es mehr als 250 "diggies" für zentrale Fächer der Sekundarstufe I."Digitale Bildung ist eine gesamt-gesellschaftliche Herausforderung, mit der wir die Lehrkräfte nicht alleine lassen dürfen. Deshalb übernehmen wir als FUNKE Mediengruppe Verantwortung und engagieren uns", sagt FUNKE-Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende Julia Becker. "Mit den 'diggies' schafft es das raufeld-Team Barrieren abzubauen und Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer so wichtigen Arbeit entlasten."Woche für Woche neue UnterrichtseinheitenAktuell gibt es die "diggies" zum Unterrichten, Selbstlernen oder Üben mit fertigen Unterrichtsverläufen für folgende Fächer der Klassen 5-10: Deutsch, Mathe, Geschichte, Geografie, Biologie, NaWi, Sozialkunde, Medienkompetenz sowie aktuelle Themen. Perspektivisch sind weitere Fächer geplant und schon jetzt kommen jede Woche neue diggies hinzu, sodass der Katalog sich stetig erweitert. Jede diggie setzt ein Curriculum-Thema um und bereitet es in moderner Optik und mit digitalem Mehrwert für die junge Zielgruppe auf."Die wachsende digitale Ausstattung der Schulen bietet große Chancen für eine neue Art von Unterricht: Mit den diggies können Lehrkräfte diese endlich ganz einfach nutzen - ohne Vorkenntnisse und ohne zusätzlichen Aufwand. Einfach einloggen und loslegen!", sagt Dr. Sabine Schouten, Geschäftsführerin bei raufeld Medien. Ihr Team hat bereits jahrelange Erfahrung in der Erststellung von didaktischen Materialien für Schulen und betreut das Jugend-Projekt funky der FUNKE-Regionalmedien.diggies bereiten nicht einfach nur analoge Inhalte digital auf - sie nutzen die Möglichkeiten des digitalen Lehrens und Lernens voll aus. Speziell für die Endgeräte entwickelte Stundenverläufe machen es leicht, so zu unterrichten, wie es der Lebenswelt der Schüler*innen entspricht: lebendig, interaktiv und kollaborativ. Zeitgemäße Optik, Videos, Audios und Formate wie Multiple Choice, Lückentexte oder Drag and Drop sorgen für Vielfalt und Abwechslung. Für die didaktische Qualität sorgt ein Team aus erfahrenen Lehrkräften und Didaktiker*innen in engmaschigen Fachchecks, den Datenschutz sichern unter anderem deutsche Server und höchste Standards im Umgang mit persönlichen Daten.Für jeden Bedarf das richtige LizenzmodellWas die Kosten der diggies angeht, haben Lehrkräfte die Wahl zwischen unterschiedlichen Modellen: diggies gibt es als Jahreslizenz zu einem attraktiven Festpreis - oder als Monatslizenz mit flexibler Laufzeit. Bis zum 31.8.2024 können sie die diggies kostenlos nutzen, sobald sie sich für eine der Lizenzvarianten entschieden haben.Mit einer praktischen Schullizenz erhalten das gesamte Kollegium einer Schule und die Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse uneingeschränkten Zugriff auf alle diggies. Problemlos kann so auch der Vertretungsunterricht organisiert werden.Weitere Infos gibt es unter www.diggies.de