München (ots) -mit diesen Themen und Gästen:Tod des russischen Oppositionellen Alexej NawalnyIm Gespräch Irina Scherbakowa, Mitgründerin der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten russischen Bürgerrechtsorganisation Memorial und der ehemalige Leiter des ARD-Studios in Moskau Thomas Roth.Scholz wirbt um mehr Militär-Unterstützung für die UkraineIm Studio die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die Co-Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht Amira Mohamed Ali.Kommentatoren:Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram.Die Gäste:Irina Scherbakowa(russ. Bürgerrechtlerin)Thomas Roth (ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Moskau)Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP(Verteidigungspolitikerin)Amira Mohamed Ali, BSW(Co-Vorsitzende)Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator)Paul Ronzheimer (Bild)Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5717414