© Foto: Xiaomei Chen - picture alliance / newscom



HSBC-CEO Noel Quinn zeichnet ein positives Bild des vergangenen Jahres für Europas größte Bank - begünstigt durch die gestiegenen Zinsen und dank des hohen Anteils ihrer Erträge aus Asien. Allerdings warnt er nun.HSBC sieht sich mit Gegenwind für 2024 konfrontiert, bedingt durch das Ende des Zinszyklus und Probleme in Schlüsselmärkten wie China und Hongkong. Mark Williams von der Boston University kommentierte bei Bloomberg, dass HSBCs verstärktes Engagement in China das Unternehmen anfällig mache. "Eine Bank kann nur so stark oder schwach sein wie ihre Kunden und die Wirtschaft, in der sie tätig ist", sagt der Master-Dozent für Finanzen an der Boston University und weiter: "Die …