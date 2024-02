WIESBADEN (ots) -Einladung zur Pressekonferenz "Zeitverwendungserhebung 2022" am Mittwoch, den 28. Februar 2024, im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum 3-4, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin sowie als Livestream auf www.destatis.de.Beginn: 10:00 UhrMitwirkende:- Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes- Birgit Lenuweit, Leiterin der Gruppe "Haushaltserhebungen, Wohnen"- Kristina Kott, Leiterin des Referats "Freiwillige Haushaltserhebungen"- Florian Burg, PressesprecherWie verbringen die Menschen in Deutschland ihre Zeit? Wie viel Zeit wenden Männer und Frauen für unbezahlte (Sorge-)Arbeit auf, wie groß ist der Gender Care Gap? Wofür wünschen sich die Menschen mehr Zeit und wer ist von Einsamkeit betroffen? Antworten auf diese Fragen gibt das Statistische Bundesamt (Destatis) in der Pressekonferenz zur Zeitverwendungserhebung 2022. In der alle zehn Jahre durchgeführten Zeitverwendungserhebung geben repräsentativ ausgewählte Haushalte detailliert Auskunft darüber, wie viel Zeit sie für die unterschiedlichen Lebensbereiche aufwenden.Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream wird ca. fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet. Unter dem Videofenster besteht zudem ab Beginn der Pressekonferenz die Möglichkeit, online Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden.Für eine persönliche Teilnahme vor Ort wird bis zum 26. Februar 2024 um Anmeldung per E-Mail an presse@destatis.de gebeten. Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Mitwirkenden für Interviews im Atrium des Hauses der Bundespressekonferenz zur Verfügung.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5717515