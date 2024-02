DJ Bau-Förderprogramme starten wieder

BERLIN (Dow Jones)--Ab Dienstag starten wieder die Förderprogramme "Klimafreundlicher Neubau" (KFN), "Genossenschaftliches Wohnen" und "Altersgerecht Umbauen" des Bundesbauministeriums, wie das Ministerium mitteilte. "Jeder Förder-Euro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an", sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Bei KFN werde der Endkundenzinssatz für Wohngebäude bei 2,1 Prozent liegen und damit deutlich unter den aktuell marktüblichen Zinsen für Baufinanzierungen. Damit komme Bauen "wieder in finanzierbare Größenordnungen". Zur Verfügung stehen laut den Angaben 2024 dafür insgesamt 762 Millionen Euro.

Für das Programm für Genossenschaftliches Wohnen liegt der Zinssatz zum Start laut den Angaben bei 2 Prozent bis 2,5 Prozent, je nach Laufzeit. Der Tilgungszuschuss liege bei 7,5 Prozent. Zur Verfügung stehen demnach 15 Millionen Euro. Für den barrierefreien Umbau von Wohnungen stehen laut dem Ministerium 2024 insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung. Einzelne Maßnahmen würden mit bis zu 2.500 Euro bezuschusst. Wer sein Haus zum Standard "Altersgerechtes Haus" umbaue, bekomme bis zu 6.250 Euro erstattet.

