DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H *** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK) *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe, Dezember 08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 4Q *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 10:00 EU/EZB, Bankenaufsichtsnewsletter *** 11:00 EU/EZB, Index der ausgehandelten Löhne 4Q 11:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Vorsitzender Rat der Immobilienweisen, Feld, Pk zum Frühjahrsgutachten des Rats der Immobilienweisen, Berlin 11:30 DE/Auktion Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit März 2026 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Konferenz der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zum Unternehmertum in Deutschland, Berlin *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2024 09:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.