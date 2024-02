Berlin - Jetzt ist es offiziell: Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an - und hat dafür die einhellige Unterstützung der Union. Demokratie und Werte in Europa «müssen wir weiter verteidigen gegen die Spaltung von innen und von aussen», kündigte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit CDU-Chef Friedrich Merz als wichtigstes Ziel an. «Wir müssen unsere Mitte stark machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...