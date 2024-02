NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Ifo-Wirtschaftsgipfel

Angst, Trägheit und Selbstgefälligkeit sind offenbar tief in die deutsche Gesellschaft eingesickert - längst vor Amtsantritt der Ampel-Koalition. Anhand von Studien und Zahlen lässt sich nachweisen, dass die Deutschen technologischen Innovationen ebenso wie Investitionen aus dem Ausland skeptisch gegenüber stehen - jedenfalls skeptischer als das in anderen Ländern der Fall ist. Deutsche Banken finanzieren nach wie vor weitaus lieber Immobiliengeschäfte als innovative Geschäftsmodelle. Allen politischen Beteuerungen zum Trotz fehle der Mut, in Geschäftsmodelle zu investieren, die sich erst in Zukunft lohnen, hieß es auf dem Wirtschaftsgipfel./nme/DP/mis