BERLIN/SOUDA (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius will am Dienstag die Fregatte "Hessen" in den EU-Einsatz im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen verabschieden. Der SPD-Politiker besucht die rund 240 Soldaten am Vormittag auf dem 143 Meter langen Kriegsschiff, das derzeit im Hafen von Souda auf der griechischen Insel Kreta liegt. Die Außenminister der EU-Staaten hatten am Montag den Start der Operation "Aspides" beschlossen. Sie gilt im Vergleich zu anderen aktuellen Einsätzen der Bundeswehr als besonders gefährlich. Am Freitag plant der Bundestag darüber abzustimmen.

Vorrangiges Ziel der Mission ist der Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Auslöser des Gaza-Krieges waren der Terrorüberfall und das Massaker der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Palästinensergruppen in Israel am 7. Oktober.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag in Brüssel gesagt: "Wir haben gesehen, dass mit Blick auf die Angriffe der Huthis auf die zivile Seefahrt die ganze Weltwirtschaft getroffen wird." Es seien nicht nur europäische Schiffe, die im Roten Meer immer wieder von Huthi-Raketen gefährdet würden, sondern es betreffe zum Beispiel auch die Golfstaaten, deren Häfen nicht mehr angefahren werden könnten./mfi/aha/DP/mis