Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die Einführung der Radiomolekular Precision Oncology sowohl in Brasilien als auch weltweit voranzutreiben.

Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die Brazilian Society of Nuclear Medicine (SBMN) gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Radiomolekular Precisioin Onkology (RPO) in Brasilien voranzutreiben. Diese Kooperation zielt darauf ab, die ICPO Academy for Theranostics einzusetzen und später ICPO Centers in Brasilien zu etablieren, um damit zum globalen Fortschritt auf diesem Gebiet beizutragen.

ICPO Foundation and SBMN enter strategic partnership to promote international education standards and training support in Brazil. Photo: Dr. Raphael Lopes, President of the Brazilian Society of Nuclear Medicine (SBMN)

Die ICPO Foundation und die SBMN haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um durch ihre kombinierte medizinische und wissenschaftliche Expertise, sowohl die Bildung als auch die Infrastruktur in der RPO voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die ICPO und die SBMN die Radiomolekular Precision Oncology in Brasilien revolutionieren und im globalen Maßstab die Patientenversorgung, die Bildung und die Forschung in diesem Bereich verbessern.

In der ersten Phase der Partnerschaft liegt der Schwerpunkt auf der ICPO Academy for Theranostics, die sich darauf konzentriert, Inhalte in Portugiesisch bereitzustellen. Zudem werden die entsprechenden Krankenhäuser, sowohl öffentliche als auch private, identifiziert. In der darauffolgenden Phase wird die SBMN die Academy of Theranostics aktiv fördern.

Die SBMN wird zur weiteren Entwicklung von fortgeschrittenen E-Learning-Inhalten für die ICPO Academy (auf fortgeschrittenem und Expertenniveau) beitragen, um den Zugang zur Ausbildung zu erweitern und die Standards für Theranostics in ganz Brasilien zu erhöhen. Praktische Schulungen werden auch in Brasilien an sorgfältig ausgewählten ICPO Collaborating Centers gemeinsam von der SBMN und der ICPO Foundation durchgeführt.

Die gemeinsamen Ziele dieser Zusammenarbeit sind vielschichtig. Erstens zielt sie darauf ab, den Zugang zu einer neuen Generation wirksamer Krebstherapeutika für eine steigende Anzahl von Patienten weltweit zu erweitern. Zweitens strebt die Partnerschaft Fortschritte in Forschung und Entwicklung im Bereich der Präzisionsonkologie an. Drittens soll sie die Standards für bewährte Verfahren und deren Integration in die berufliche Weiterbildung, in Verbindung mit der weltweit aktiven ICPO Academy for Theranostics, erhöhen.

Jede Partei wird eine spezifische Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele spielen. ICPO wird ein zertifiziertes E-Learning-Curriculum für klinisches Personal in Brasilien entwerfen und diese Inhalte auf der Plattform der ICPO Academy for Theranostics integrieren. Die SBMN wird hingegen die Qualitätssicherung der portugiesischen Übersetzungen überwachen und bei Bedarf Verbesserungen und Empfehlungen für neue Inhalte anbieten.

Die ICPO Foundation wird auch den grundlegenden Zertifizierungsweg für die ICPO Academy und den praktischen Ausbildungsplan in Zusammenarbeit mit den ICPO Collaborating Centers formulieren, wobei SBMN in Brasilien wesentliche Unterstützung leisten wird.

Die SBMN wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die ICPO Academy in Brasilien zu fördern und ihren Einfluss auf Jahresversammlungen zu nutzen, um Empfehlungen auszusprechen und Werbekampagnen für interessierte Parteien zu starten, die sich für eine Weiterbildung interessieren. Diese Zielgruppe wird nuklearmedizinische Ärzte, Onkologen, Radiologen, medizinische Physiker, Radiochemiker und Krankenschwestern umfassen.

Um das Angebot an Inhalten weiter zu bereichern, wird die SBMN aktiv an der Generierung von Inhalten sowohl für persönliche als auch virtuelle Aktivitäten der ICPO Community teilnehmen, wie dem ICPO Forum und dem ICPO Summit. Die SBMN wird als Partnerorganisation fungieren und so die Sichtbarkeit der nächsten Generation brasilianischer Kliniker auf internationaler Ebene erhöhen. Um ein internationales Bewusstsein für brasilianische Innovationen zu schaffen, wird die SBMN wissenschaftliche Fachkollegen unter ihren Mitgliedern und Partnern in Brasilien dazu motivieren, sich für ICPO Awards und Grants zu bewerben. Diese Aktivitäten sind darauf ausgerichtet neue Kandidaten für ICPO Centers zu identifizieren.

"Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit der SBMN einzugehen, um das Feld der Radiomolekular Precision Oncology in Brasilien voranzutreiben", sagte Professor Richard P. Baum, Präsident der ICPO Academy for Theranostics. "Durch die Partnerschaft mit der SBMN und die Zusammenarbeit bei Bildungs- und Schulungsinitiativen zielen wir darauf ab, Fachkräfte zu stärken, klinische Praktiken zu standardisieren und letztendlich die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Gemeinsam können wir einen bedeutenden Beitrag zum Leben von Krebspatienten in Brasilien leisten und zum globalen Kampf gegen Krebs beitragen."

Dr. Rafael Lopes, Präsident von der SBMN, äußerte sich äußerst enthusiastisch über die Zusammenarbeit und erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, mit der ICPO Foundation zusammenzuarbeiten, um standardisierte Bildung zu fördern und den erweiterten Zugang von Patienten zur Theranostik in der Präzisionsonkologie zu ermöglichen. Diese Partnerschaft wird uns in die Lage versetzen, unsere Fähigkeiten zu erweitern, die Patientenversorgung zu verbessern und zu den globalen Bemühungen zur Förderung der therapeutischen Nuklearmedizin beizutragen. Wir freuen uns darauf, eng mit der ICPO Foundation zusammenzuarbeiten, um eine Reihe von ICPO Collaborating Centers in Brasilien zu etablieren und einen positiven Unterschied im Leben von Krebspatienten zu machen."

Foto: Dr. Rafael Lopes, Präsident der Brasilianische Gesellschaft für Nuklearmedizin (SBMN)

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Biowissenschaftsunternehmern nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einer Standardtherapie hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur molekular zielgerichteten Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Prozess zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk von diagnostischen und therapeutischen Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die sogenannte ICPO Academy und Standardisierung von Konzeption und Verfahren basiert und weltweit die beste medizinische Behandlung ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu einem leistungsfähigen Netzwerk zu machen, indem sie diese in eine umfassende Gemeinschaft einbettet, die das Konzept vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, es allen betroffenen Patienten zur Verfügung zu stellen, unabhängig von Land oder ihrem sozialen Status.

Mehr Info: www.icpo.foundation

Über SBMN

Die Brasilianische Gesellschaft für Nuklearmedizin (SBMN) strebt danach, die Integration, Förderung und den Fortschritt der Nuklearmedizin in Brasilien zu fördern. Sie setzt sich aus Fachärzten und anderen Spezialisten aus verwandten Disziplinen wie Technologie, Biologie, Physik und Chemie zusammen. Ihre Mission ist es, Innovation, Exzellenz und Fortschritt im Gesundheitswesen Brasiliens voranzutreiben und dabei sowohl national als auch international als Vorreiter in der Vertretung der Nuklearmedizin zu fungieren. SBMN ist die offizielle Vertretung der Nuklearmedizin sowohl in der Brasilianischen Ärztevereinigung als auch in den Bundes- und Regionalärztekammern Brasiliens.

Mehr Info: www.sbmn.org.br

