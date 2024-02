© Foto: imageBROKER | Schoening - picture alliance



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Mischfonds investieren breit gestreut in verschiedene Anlageklassen und weisen deshalb im Vergleich zum breiten Aktienmarkt eine geringere Volatilität auf.Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts investierten im Jahr 2022 in Deutschland etwa 12,9 Millionen Menschen in Aktien. Dazu gehören Einzelwerte, Aktienfonds und ETFs. Zwar setzte sich damit der Aufwärtstrend bei der Zahl der Anleger fort, aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (Ende 2022: 84,4 Millionen) fällt der prozentuale Anteil der investierenden Menschen mit 15,3 Prozent in Deutschland weiterhin gering aus. Dabei stellt das Investieren einen bequemen und sehr effizienten Weg zum Vermögensaufbau dar, der langfristig auch …