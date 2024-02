Die lahmende Konjunktur in China und anderen wichtigen Volkswirtschaften in Verbindung mit inflationsbedingt stark angezogenen Kosten hat dem Bergbauriese BHP im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (30.06.) schwer zu schaffen gemacht. So knickte der Nettogewinn auf nur noch 927 Millionen US-Dollar ein. BHP wird daher die Dividende kürzen. Mit einem Rückgang von 0,90 auf 0,72 Dollar fällt die Senkung allerdings weniger stark aus als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Der Umsatz konnte ...

