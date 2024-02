Portsmouth / Manchester / Palmerston North - Direktoren, die nachweislich fragwürdiges berufliches Verhalten an den Tag legen, reduzieren den Unternehmenswert um zu bis zu 64 Prozent. Die im «British Journal of Management» veröffentlichte Studie von Forschern der britischen Universitäten Portsmouth und Salford und der Massey University kennzeichnet «Problemdirektoren» als Vorstandsmitglieder, die in der Vergangenheit in Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...