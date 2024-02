NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 170 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vergangene Quartal sowie der Ausblick auf 2024 seien recht mäßig ausgefallen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werfe Fragen über die wahre operative Stärke des Flugzeugbauers auf. Wegen der von ihr angenommenen, langsameren operativen Ergebniserholung (Ebit) senkte sie das Kursziel. Derweil stützten die aktuellen Produktionsdaten die Anlageempfehlung, obwohl sie noch steigerungsfähig seien./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 15:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 15:02 / ET

NL0000235190