Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

- Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 74,369 Mio. Euro (-21,8 % im Jahresvergleich). Das EBITDA betrug 5,107 Mio. Euro (-79 % im Jahresvergleich).

- Im gesamten letzten Jahr belief sich der Nettoverlust des Unternehmens auf 14,429 Mio. Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 6,262 Millionen Euro im Jahr 2022.

- Am 24. Januar 2024 genehmigte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) die Gewährung einer Finanzierung der Photon Energy Group in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro. Ende Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über 5,838 Mio. Euro an liquiden Mitteln.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") hat seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023 und für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2023 endete, bekannt gegeben. Im vierten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 14,914 Mio. Euro (-45,5 % im Jahresvergleich) und ein EBITDA-Ergebnis von 0,357 Mio. Euro (-75,5 % im Jahresvergleich). Im Gesamtjahr sanken die Umsatzerlöse um 21,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 74,369 Mio. Euro und das EBITDA verringerte sich um 79,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,107 Mio. Euro. ...

