AI FP-Air Liquide übertrifft Schätzungen für wiederkehrende operative Marge im GeschäftsjahrAIR FP-AIRBUS sieht viele Engpässe in der Luft- und Raumfahrt-Lieferkette, wie Spartenchef Christian Scherer am Rande der Singapore Airshow sagte.OERL SW-will nach einem Gewinnrückgang seine ertragsschwache Polymersparte ausgliedern.TEMN SW-hat anlässlich der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses die Manipulationsvorwürfe eines Leerverkäufers erneut zurückgewiesen BAYN-Bayer will für drei Jahre nur die gesetzliche Mindestdividende ausschütten, um die Schulden zu reduzieren. Für 2023 ergebe sich damit eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie nach 2,40 Euro für 2022.FME-Fresenius Medical Q4 Oper. Ergebnis schlägt ErwartungenHHFA-hat im vergangenen Jahr beim operativen Ergebnis ...

