WIESBADEN (ots) -In den Schaltjahren 2020 und 2016 kamen am 29.2. weniger Babys auf die Welt als an einem durchschnittlichen FebruartagDer 29. Februar ist ein seltener Geburtstag, nur alle vier Jahre im Schaltjahr können an diesem Tag Geborene so richtig zu ihrem Geburtsdatum feiern. Zum ersten Mal gilt das in diesem Jahr für die 2020 Geborenen: 1 700 Babys kamen damals am 29. Februar in Deutschland auf die Welt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Im Schaltjahr davor, im Jahr 2016, waren es 1 810. Auffällig ist: In beiden Jahren wurden am Schalttag weniger Kinder geboren als an einem durchschnittlichen Februartag. Im Februar 2020 kamen pro Tag 2 024 Babys auf die Welt, im Februar 2016 waren es 2 072 Kinder. Im gesamten Schaltjahr 2020 wurden 773 144 Babys geboren, im Jahr 2016 waren es insgesamt 792 141.Generell ist der Februar kein geburtenstarker Monat: In den vergangenen zehn Jahren wurden an einem Februartag stets weniger Kinder geboren als an einem Tag im Jahresdurchschnitt.Der 29. Februar 2020 war übrigens ein Samstag, der 29. Februar 2016 ein Montag. In diesem Jahr fällt der Schalttag auf einen Donnerstag.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5717693