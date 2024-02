Nach einem verhaltenen Wochenauftakt dürfte der DAX auch am Dienstag etwas nachgeben. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,23 Prozent auf 17.053 Zähler. Er würde sich damit der Marke von 17.000 Punkten nähern, diese dürfte ihm aber zunächst Unterstützung geben. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird am Dienstag mit ähnlichem Abschlag erwartet wie der DAX. Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...