Frankfurt - Die wichtigsten Währungen haben sich in der Nacht auf Dienstag wenig bewegt. So kostete der Euro im frühen Handel 1,0770 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das EUR/CHF-Währungspaar ging derweil am Morgen zu 0,9508 um, was ebenfalls in etwa dem Vorabendwert entsprach. Und das Gleiche gilt für das USD/CHF-Paar, das am frühen Morgen zu 0,8830 gehandelt wurde. Impulse durch Konjunkturdaten dürfte es im Tagesverlauf kaum ...

