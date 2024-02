Berlin (ots) -Auch die Justiz setzt zunehmend auf moderne Kommunikationslösungen wie beispielsweise Videokonferenztechnik in den Verhandlungssälen. Mit dem "Digitalpakt für die Justiz" forciert die Bundesregierung das Umstellungstempo zusätzlich. In der juristischen Ausbildung ist die neue IT-Wirklichkeit bisher allerdings noch nicht angekommen. Laut einer aktuellen Umfrage empfehlen daher drei von vier Richterinnen und Richtern, dass die Ausbildung angehender Juristen künftig auch den Umgang mit digitaler Technik umfassen sollte. Das Berliner Systemhaus Arktis IT Solutions hat bundesweit rund 130 Richterinnen und Richter zum Thema "Digitaler Gerichtssaal" befragt."Die fortschreitende Digitalisierung erfordert eine kontinuierliche Anpassung der juristischen Aus- und Fortbildung. Neben der Einführung neuer Lehrinhalte muss auch der souveräne Umgang und Einsatz digitaler Arbeitsmittel vermittelt werden. Die Simulation praxisnaher Anwendungen oder interaktives Lernen sollten dabei im Vordergrund stehen", sagt Jan Christian Hesterberg, der als Prokurist bei Arktis sowohl für den Vertrieb als auch für den Bereich e-Justice verantwortlich ist. "Die Richterschaft, die täglich mit den Anforderungen der modernen Arbeitswelt konfrontiert ist, hat sich in unserer Umfrage bereits mit großer Mehrheit für eine entsprechende Anpassung der Juristenausbildung ausgesprochen", so Hesterberg weiter. Zumal nach einem Beschluss der Bundesregierung bis Anfang 2026 alle Gerichtssäle in Deutschland mit Videokonferenztechnik ausgestattet sein müssen.Noch führen technologische Neuerungen im Gerichtssaal häufig zu Unsicherheiten, wie die Arktis-Umfrage darüber hinaus zeigt. 76 Prozent der Richterinnen und Richter sind der Meinung, dass die digitale Aufrüstung mit entsprechenden Schulungen einhergehen muss. Dabei geht es vor allem um die praktische Anwendbarkeit während der Verhandlung, denn im eigenen Büro bewegen sich die Befragten laut Umfrage bereits recht sicher in der neuen IT-Welt. Digitalisierungsexperte Hesterberg plädiert daher für eine kontinuierliche Weiterbildung nach Abschluss der juristischen Ausbildung: "Gezielte und fundierte E-Learning-Angebote spielen eine Schlüsselrolle, um Richterinnen und Richter auf dem neuesten Stand zu halten. So könnten regelmäßige und effiziente Fortbildungsangebote sicherstellen, dass digitale Innovationen auch im Gerichtssaal optimal genutzt werden und die Abläufe in der Justiz effektiver und effizienter gestaltet werden."Erprobte und intuitiv bedienbare Lösungen bauen Berührungsängste abDie Umfrageergebnisse zeigen zudem, dass der Schlüssel zu einer schnellen Digitalisierung der Gerichtssäle die Übertragung der bestehenden und bewährten juristischen Arbeitsweisen in die digitale Welt ist. "Das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber es kann sich schneller und effizienter drehen", ist Digitalisierungsexperte Hesterberg überzeugt. "Dazu muss die technische Infrastruktur ausfallsicher sowie intuitiv bedienbar sein. Und technische Hilfsmittel sollten dabei helfen, die Verfahrensdauer zu verkürzen."Die befragten Richterinnen und Richter gehen in jedem Fall davon aus, dass die neuen Technologien, Werkzeuge und Möglichkeiten ihren beruflichen Alltag in den kommenden Jahren nachhaltig verändern werden. "Neun von zehn Befragten stimmen der Aussage zu, dass die Digitalisierung in der Justiz noch ganz in den Anfängen steckt. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt die Zeit für Experimente ist. Im Gegenteil: Gerade bei der Ausstattung digitaler Gerichtssäle sollten erprobte Lösungen aus einer Hand zum Einsatz kommen. So ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet und Berührungsängste können schnell abgebaut werden. Mit der Wahl des richtigen Implementierungspartners von der Planung über die individuelle Konfiguration bis hin zur gezielten Betreuung der Nutzer kann die technische Ausstattung unterstützen und eine geeignete Basis für weitere Anforderungen in den kommenden Jahren darstellen", so Jan Christian Hesterberg.Whitepaper "Digitaler Gerichtssaal"Die ARKTIS IT solutions GmbH hat im Herbst 2023 Richterinnen und Richter an unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten in Deutschland zum Thema "Digitaler Gerichtssaal" befragt. Die insgesamt 127 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus sieben verschiedenen Bundesländern und allen Hierarchiestufen. Ein Whitepaper mit den zentralen Ergebnissen der Umfrage steht hier zum Download bereit: www.digitaler-gerichtssaal.deÜber ARKTIS (www.ARKTIS-gmbh.de (https://www.arktis-gmbh.de/))Die ARKTIS IT solutions GmbH ist ein führender mittelständischer Anbieter von innovativen und zuverlässigen Systemlösungen in den Bereichen Netzwerk- und Datentechnik, Kommunikation, technische Gebäudeausrüstung, Health Care und Digitalisierungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1988 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Berlin und weiteren Standorten in Deutschland. Als zuverlässiger Partner von Behörden, Kommunen und Städten erhält die ARKTIS IT solutions GmbH rund 80 Prozent ihrer Aufträge von der öffentlichen Hand.