Die Bayer Aktiengesellschaft steht vor einem bedeutenden Wendepunkt: Um ihre Schuldenlast zu verringern, hat das Unternehmen beschlossen, seine Dividendenpolitik grundlegend zu ändern. In den nächsten drei Jahren plant Bayer, nur das gesetzlich vorgeschriebene Minimum an Dividenden auszuzahlen. Dieser Schritt, der für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie vorsieht, soll den Aktionären auf der Hauptversammlung am 26. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...