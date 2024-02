HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 12500 auf 12000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen zwölf Monaten habe der Erfolg der Produkt-Pipeline nicht mit den Reinvestitionen Schritt gehalten, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum des Pharmakonzerns bleibe aber stark, mit erwartet prozentual zweistelligen Raten sowie einer Margensteigerung in Richtung 35 Prozent. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen hätten weiter Priorität, weshalb sich das Dividendenwachstum in Grenzen halten werde./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB0009895292