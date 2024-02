Minus 38 Prozent seit Jahresbeginn. So lautet die bisherige Horrorbilanz der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) des aktuellen Börsenjahres. Auf Sicht von einem Jahr sind es sogar fast 60 Prozent. In dieser Woche versucht sie sich erstmals seit längerer Zeit wieder an einer Bodenbildung. Mit Aussicht auf Erfolg?

