FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Baustoffhersteller Heidelberg Materials hat am Dienstag an der Börse von einer Hochstufung durch Barclays profitiert. Die Heidelberger standen am Vormittag mit 1,3 Prozent im Plus und damit an der Spitze des deutschen Aktienindex Dax . In der Spitze hatte es gar für einen Kursanstieg um gut 2,4 Prozent gereicht. Seit Jahresbeginn sind die Papiere nun um 7,4 Prozent im Wert gestiegen.

Die britische Investmentbank identifizierte am Dienstag Kaufchancen, die sich Anlegern in einem strukturell verbesserten Marktumfeld für Baustoffwerte ergäben. Dabei stufte Analyst Tom Zhang die Heidelberger von "Underweight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 70 auf 106 Euro.

Die bessere Preissetzungsmacht der europäischen Baustoffhersteller sollte anhalten und die Margen hätten angesichts sinkender Energiekosten weiter Luft nach oben, schrieb Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Heidelberg Materials sprächen zudem die relative Bewertung, die operative Stärke sowie die geografische Aufstellung./lfi/tih/jha/