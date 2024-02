Angelo Parente soll weiteres Wachstum vorantreiben

Lincotek hat heute die Ernennung von Angelo Parente zum neuen globalen Geschäftsführer seiner Surface Solutions Division bekannt gegeben einem globalen Anbieter von voll integrierten Lieferkettenlösungen für die Märkte Energie und Luft- und Raumfahrt. Angelo Parente wird diese Funktion ab dem 22. Februar 2024 übernehmen

Angelo berichtet direkt an Andrea Colombo, CEO der Lincotek Group, und wird für die Entwicklung und Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens in den verschiedenen Regionen sowie für die operative Umsetzung verantwortlich sein.

Mit einem Abschluss in Luftfahrttechnik und Berufserfahrung in Italien, Frankreich und Deutschland kommt Angelo mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt, im Energiesektor und in der Industrie zu Lincotek, wo er Führungspositionen im Projektmanagement, im Einkauf und im allgemeinen Management innehatte.

Zuletzt war Angelo in leitenden Positionen bei Baker Hughes tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Power Transmission Division und Business Operations Leader Climate Technology Solutions.

Angelos fundiertes Wissen über die relevanten Sektoren und seine Vertrautheit mit der Führung von Teams in komplexen multikulturellen Umgebungen werden entscheidend sein, um das weitere Wachstum der Lincotek Surface Solutions Division voranzutreiben.

"Ich freue mich sehr, der Lincotek-Familie beizutreten und zum nächsten Kapitel ihrer erfolgreichen Geschichte beizutragen", sagte Angelo Parente. "Es gibt viele Möglichkeiten für die Surface Solutions Division, und ich freue mich darauf, sie zusammen mit dem hervorragenden Team in der ganzen Welt zu verwirklichen."

Andrea Colombo bemerkte: "Ich freue mich sehr, Angelo in unserer Lincotek-Familie willkommen zu heißen. Mit seiner Erfahrung und seiner bewährten Fähigkeit, wirklich herausfordernde Probleme über verschiedene Gebiete und Kulturen hinweg anzugehen, wird Angelo ein wichtiger Aktivposten sein, um dem Team zu helfen, das Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen auf dem Markt zu unterstützen. Mit seinem Engagement bin ich noch zuversichtlicher, was die Zukunft unseres Geschäftsbereichs Oberflächenlösungen angeht.

Über Lincotek Lincotek ist ein globaler Lösungsanbieter für Dienstleistungen in Nischenmärkten wie Industriegasturbinen, Luft- und Raumfahrt und medizinische Geräte sowie ein führender Hersteller von industriellen Beschichtungsanlagen und einer der angesehensten Produzenten im Bereich der additiven Fertigung. Die Gruppe befindet sich in Familienbesitz und beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 20 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien. lincotek.com

Medienkontakt: Francesca Pedrotti, Leiterin für globale Kommunikation Lincotek marketing@lincotek.com +39 345 6203212