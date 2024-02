Hamburg/Ingolstadt (ots) -Die neu gegründete ace Group (advanced clean energy Group) bündelt die drei Branchen-Champions ADLER Smart Solutions, HMB und Charge Construct zum größten deutschen Full-Service-Partner von langfristig orientierten B2B-Kunden für Lösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Der Zusammenschluss des Kompetenz-Trios unter dem Dach der neuen Holding ist das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der drei Unternehmen und des Münchner Wachstumsinvestors EMERAM.Die Hamburger ace Group macht sich auf zum B2B-Marktführer für Beratung, Planung und Realisierung von Photovoltaik-Anlagen, Schnellladeinfrastruktur und Stromspeichern. Großkunden sind u.a. EnBW, Shell, IONITY, Sunrock und viele weitere. In ihrem Hamburger Headquarter bündelt die neue Unternehmensgruppe übergeordnet Bereiche wie Verwaltung, Finanzen und Marketing.Tajo Adler, CEO ace Group und Gründer ADLER Smart Solutions: "Mit der ace Group bringen wir die stärkste B2B-Unternehmensgruppe für komplexe Full-Service-Lösungen im Bereich Erneuerbarer Energien an den Start. Mit der Holding vereinen wir das Beste aus drei innovativen Erfolgsunternehmen. Der Wirtschaft stehen wir damit als Top-Spezialist bei der Planung und Umsetzung von Anlagen zum Erzeugen, Speichern und Laden von Solarstrom mit innovativen Ideen, individuellen Konzepten und kraftvoller Umsetzung zur Seite. Dank eines enormen Bedarfs an sauberer Energie agiert die ace Group in einem der größten Wachstumsmärkte überhaupt."Mit dem Erwerb des Ingolstädter Projektentwicklers Charge Construct GmbH, der sich auf die Errichtung von Schnellladeinfrastruktur spezialisiert hat, ist der ace Group ein großer Coup gelungen: Das 2020 von Adrian Zierer und Tim Schwenk gegründete Start-up liefert von Standortakquise über Planung und Projektierung bis zur Errichtung, Installation und Betrieb alle Leistungen entlang der e-mobilen Wertschöpfungskette. Charge Construct hat seit 2020 mehr als 1.100 Ladepunkte an mehr als 220 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgebaut.Zu den größten Kunden gehören EnBW, IONITY, CITYWATT und Numbat. Tim Schwenk führt unter dem Dach der ace Group weiterhin die Geschäfte von Charge Construct, Adrian Zierer bleibt der Gruppe als Advisor erhalten.Tim Schwenk, Gründer und CEO Charge Construct: "Charge Construct bündelt innerhalb der ace Group umfangreiche Kompetenzen und Know-how im Bereich der Errichtung von HPC-Ladeparks. Mit der ace Group und EMERAM haben wir Partner gefunden, die es uns ermöglichen, weiterhin unabhängig im Markt zu agieren und uns gleichzeitig auf unserem Wachstumskurs unterstützen. Gemeinsam mit ADLER Smart Solutions und HMB sind wir nun noch leistungsstärker und decken die gesamte Republik für unsere Kunden ab."Erst im Dezember hatten Tajo Adler und Private-Equity-Partner EMERAM, eine der führenden unabhängigen Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen, die inhabergeführte HMB GmbH aus dem niedersächsischen Meppen für die ace Group gewonnen. HMB ist Vorreiter bei der Entwicklung von großen Solarparks, Stromspeichern und Truck-Ladeinfrastruktur mit Kapazitäten von mehr als einer Megawattstunde.Matthias Obermeyr, Partner bei EMERAM: "Mit der ace Group setzen wir unsere Strategie um, dem Markt unter dem Dach einer schlagkräftigen Holding die maximale Kompetenz aller in die Gruppe integrierten Unternehmen aus einem Guss anzubieten. Das bedeutet für unsere Kunden smarten Full Service anhand der drei Säulen PV-Anlagen, Ladeinfrastruktur und Stromspeicher. Dies ist der konsequente nächste Schritt für die ace Group, sich zu einem der größten Player im Bereich der Erneuerbaren Energien im europäischen Markt zu entwickeln. Die Erweiterung der ace Group um den Spezialisten Charge Construct ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Die ace Group strebt neben ihrem dynamischen organischen Wachstum auch weiteres Wachstum durch Akquisitionen an. Hierfür sondieren wir den Markt aktiv und führen kontinuierlich Gespräche mit interessierten Unternehmen."Für einen maßgeblichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende engagieren sich bei den drei Unternehmen der ace Group nun bereits mehr als 250 Mitarbeitende. Der angepeilte Gesamtumsatz für dieses Jahr liegt bei rund 150 Millionen Euro. Für 2027 ist ein organisches und anorganisches Wachstum auf 500 Millionen Euro angestrebt. Die drei Unternehmen agieren eng kooperierend im Team und bauen das jeweilige operative Geschäft in ihren Bestandsmärkten mit dem Ziel deutlicher Zuwächse aus.Kompetenzfelder: Full-Service-Systeme und RepoweringDie Unternehmen der ace Group entwickeln und realisieren für Großkunden wie Energiekonzerne, Logistikzentren, Verbrauchermärkte, Wohnquartiersentwickler und Tankstellenbetreiber smarte Full-Service-Pakete rund um das Thema regenerative Energie. Von der Solarstromerzeugung über Ladeinfrastruktur bis zu Stromspeichern stattet die Firmengruppe Gebäude und Freiflächen mit Solaranlagen aus und multipliziert die Leistungseffizienz bestehender Anlagen durch Repower-Maßnahmen ohne zusätzlichen Flächenbedarf.Innovative Strategien und Invest-BeratungDie ace Group maximiert die Wirtschaftlichkeit ihrer Kundenprojekte durch intelligente Kopplung von Erneuerbaren Energien und Elektromobilität und bietet umfassende Unterstützung bei Implementierung sowie Ausbau von innovativen Strategien. Die Unternehmen der Gruppe begleiten strategische Kunden zudem bei der professionellen Umsetzung von Förderanträgen wie auch bei der Entwicklung von Investitions- und Finanzierungskonzepten.Über ace GroupDie ace Group (advanced clean energy Group) ist eine in Hamburg gegründete Gesellschaft zur Bündelung innovativer Full-Service-Anbieter von Lösungen im Bereich Erneuerbarer Energien für den B2B-Markt. 