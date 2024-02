In die Finanzbranche kommt beim Thema Übernahmen wieder Bewegung. Der Kreditkartenspezialist Capital One gab gestern Abend bekannt, im Rahmen eines Assetdeals den Konkurrenten Discover Financial Solutions übernehmen zu wollen. Die dahinterstehenden Pläne sind ambitioniert und dürften auch Starinvestor Warren Buffett freuen.Für 35,3 Milliarden Dollar (32,8 Milliarden Euro) will der Finanzkonzern Capital One den kleineren Konkurrenten Discover Financial schlucken. Der Deal soll über den Austausch ...

