Wieder einmal leidet die Aktie der Lufthansa unter einem Streik. Doch es gibt durchaus Hoffnung für die Anteilseigner, dass zumindest in einer Angelegenheit bald wieder Ruhe herrschen könnte. Demnach will die Gewerkschaft Verdi den Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal möglichst noch in dieser Woche beenden. "Wir haben jetzt zweimal bewiesen, dass wir streiken können", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Erneut gebe es eine starke Beteiligung ...

