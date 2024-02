Erfurt (ots) -Mit einem Akzent zur Ukraine am 25. Februar 2024 informiert KiKA zwei Jahre nach dem Angriff der russischen Armee über den weiterhin andauernden Krieg. Im TV, auf kika.de und im KiKA-Player berichten die Kindernachrichtensendung "logo!" sowie die Wissens-Reihen "neuneinhalb", "Schau in meine Welt!" und "Die Checker Webshow" über den Konflikt, aktuelle Entwicklungen und seine Folgen für ukrainische Kinder, das Land und Europa."Die Checker-Webshow: Ukraine Spezial mit Checker Tobi: Warten auf Frieden" (BR) ab 23. Februar 2024 auf kika.de und im KiKA-PlayerSeit im Februar 2022 die russische Armee die Ukraine angegriffen hat, herrscht dort ein schrecklicher Krieg. Tobi will herausfinden, wie die Menschen dort nach den vielen Monaten der Kämpfe leben und wie es denen geht, die zu uns nach Deutschland geflohen sind. Dafür spricht er mit Sofia (14) und Ellis (11). Beide sind in der Ukraine geboren und wünschen sich seit Kriegsbeginn nichts mehr als Frieden in ihrem Land. "Die Checker-Webshow" ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks."neuneinhalb - für dich mittendrin" (WDR): "Krasser Job - Berichten aus dem Krieg" am 25. Februar 2024 um 8:50 Uhr im TV, auf kika.de und im KiKA-PlayerAuslandskorrespondent*innen berichten von vor Ort in Kriegsgebieten und begeben sich für ihre Arbeit nicht selten in gefährliche Situationen. Mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Das fragt Reporterin Tessniem den Ukraine-Korrespondenten der ARD Vassili Golod und Kriegsreporter Konstantin Flemig. "neuneinhalb" zeigt, in welchen Situationen die beide Angst haben und warum ihre Arbeit so wichtig ist."logo!" (ZDF) am 25. Februar 2024 um 19:50 Uhr im TV und im KiKA-Player - mit begleitendem Chat auf kika.deBei "logo!" berichtet Sherif Rizkallah über die aktuellen Nachrichten des Tages und die Entwicklungen in der Ukraine. Außerdem spricht er in einer Live-Schalte mit dem neunjährigen Kostia aus Cherson, der seit zwei Jahren in einem umkämpften Gebiet in der Ukraine lebt.Parallel zu "logo!" bietet kika.de einen Chat an, in dem Politik- und Islamwissenschaftler Roy Karadag von der Universität Bremen und Beraterinnen des "KUMMERKASTEN" (KiKA) zur Verfügung stehen, um einzuordnen, Orientierung zu bieten und beratend zu unterstützen."Schau in meine Welt!": "Ukraine - 2 Jahre Leben im Krieg" (Radio Bremen/HR/rbb/SWR) am 25. Februar 2024 um 20:15 Uhr im TV - Online-Frist ab 19. Februar 2024 auf kika.de und im KiKA-PlayerSeit Kriegsbeginn 2022 zeigt die Dokureihe "Ukraine - mein Land im Krieg" den Alltag von Kindern in der Ukraine und im Exil. Zum zweiten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine berichten die Kinder erneut, wie sie mit der Situation zurechtkommen: Kira geht zur Schule, die inzwischen in der U-Bahn von Charkiw untergebracht ist. Arina lebt seit zwei Jahren in Bremen und kann schon gut deutsch sprechen. Ivan ist in Kyiv geblieben und vermisst seine Freunde, die geflüchtet sind. Die Kriegsjahre haben auch bei der fröhlichen, optimistischen Taisiya in Sumy im Nordosten der Ukraine tiefe Spuren hinterlassen. Yuliia hat in Berlin ein neues Zuhause gefunden, doch für sie heißt es schon wieder Abschied nehmen. "Ukraine - 2 Jahre Leben im Krieg" aus der Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ist eine Produktion der Blindcat Documentary GmbH im Auftrag von Radio Bremen (Federführung), HR, rbb und SWR.Die Inhalte sind auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar und werden auf der Startseite gebündelt. Informationen für Eltern, die mit ihren Kindern über die Themen Krisen und Kriege sprechen wollen, finden sich auf eltern.kika.de (https://www.kika.de/eltern/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-102.html).Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5718127