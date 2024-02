FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag Kursgewinne verzeichnet. Am Markt wurde die verhaltene Stimmung an den Aktienbörsen als Grund für die stärkere Nachfrage nach sicheren Alternativen genannt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,31 Prozent auf 133,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,38 Prozent.

Lohndaten der Europäischen Zentralbank (EZB), die mit Spannung erwartet worden waren, sorgten am Rentenmarkt letztlich kaum für Bewegung. Der Lohnzuwachs im Euroraum schwächte sich im vierten Quartal auf hohem Niveau ab. Im Fokus der Notenbank stehen die laufenden Tarifverhandlungen, da sie einen Hinweis auf die Lohn- und Inflationsentwicklung liefern. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und andere Währungshüter hatten in den vergangenen Wochen stets darauf hingewiesen.

In China haben die Banken unterdessen ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Der einjährige Kreditzins liegt dagegen stabil auf 3,45 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu unterstützen./bgf/jsl/mis