Die Aktie von Barclays (WKN: 850403) schießt am Dienstag deutlich nach oben und steht kurz vor einem Durchbruch der Marke von 8 US$. Was treibt die Bankaktie plötzlich an, nachdem die Aussichten für die Papiere zuletzt eher negativ gewesen waren? Barclays vorgestellt Barclays bietet Kunden weltweit verschiedene Finanzdienstleistungen. Zu den Geschäftsbereichen der Bank gehören vor allem das Privatkundengeschäft, Kreditkarten, das Großkundengeschäft, ...

