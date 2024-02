DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Bayer-Aktie dreht ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten bleibt es am Dienstagmittag bei der abwartenden Haltung der Anleger und einer knapp behaupteten Tendenz. Der DAX gibt um knapp 0,3 Prozent auf 17.043 Punkte nach und hält sich damit weiter über der 17.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 liegt mit 4.757 Punkten 0,1 Prozent unter dem Schlussstand vom Montag. Die Marktteilnehmer warten darauf, wie die Wall Street nach dem Feiertag in die Börsenwoche startet. Die Renditen in Europa kommen am Mittag wieder etwas zurück, der Euro kann sich mit knapp 1,08 Dollar gut behaupten.

Als "beruhigend" bezeichnet ein Händler den EZB-Lohnindikator, er sorge für kein Störfeuer bei der Erholung am Anleihemarkt. Der Lohnindex ist im vierten Quartal 2023 um 4,46 Prozent gestiegen. Das ist Rückgang gegenüber den 4,69 Prozent im Vorquartal. Weil die EZB stark auf die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale achtet, deutet der Rückgang auf eine Entschärfung der Inflationsgefahr.

"In einem sehr ruhigen Markt gibt es nur wenige Farbtupfer nach Unternehmenszahlen", so ein Händler. Thema Nummer eins im DAX sind Bayer, die anfängliche Abschläge wettmachen und ins Plus gedreht sind. Bayer steigen um 0,2 Prozent und stehen damit fast 3 Prozent höher als im Tagestief. Bayer will über drei Jahre nur noch eine gesetzliche Mindestdividende von 0,11 Euro zahlen, um seine Schulden schneller zu reduzieren. "De facto fast eine komplette Streichung im Vergleich zu den 2,40 Euro im Vorjahr", kommentiert ein Händler. Längerfristig könne der Schritt aber auch positiv gesehen werden, weil Bayer sich so wesentlich schneller seiner Schulden entledige.

Fresenius Medical Care geben dagegen ihre deutlichen Aufschläge aus dem frühen Geschäft wieder ab und notieren wenig verändert. Der Dialysedienstleister hat im vergangenen Jahr sein zuletzt angehobenes Ergebnisziel übertroffen und für das laufende Jahr ein gegenüber dem Vorjahr beschleunigtes operatives Ergebniswachstum in Aussicht gestellt. Analysten sprechen von Ergebnissen im erwarteten Rahmen. Laut Citi bewegt sich auch der Ausblick innerhalb der Erwartungen.

Air Liquide auf Allzeithoch - Basic Resources unter Druck

Eine Dividendenerhöhung treibt den Kurs von Air Liquide um 6 Prozent nach oben. Der Industriegasehersteller hat trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und will nun 8,5 Prozent mehr Dividende zahlen, nämlich 3,20 Euro je Aktie. Air Liquide treiben auch den Stoxx-Index der Chemiewerte, der mit einem Plus von 1,4 Prozent die Gewinnerseite bei den Branchen anführt.

Auf der Verliererseite sticht dagegen der Stoxx-Index der Rohstoffwerte mit einem Minus von 1 Prozent heraus. Arcelormittal geben um 1,3 Prozent nach mit der Nachricht, dass der italienische Staat die Aufsicht über das größte Stahlwerk des Landes, Ilva in Taranto, übernehmen will. Die staatliche italienische Investitionsagentur Invitalia hatte sich in den vergangenen Monaten bemüht, ein Abkommen mit ArcelorMittal zu schließen. Doch der Konzern weigerte sich, mit frischem Geld das Fortbestehen des Werkes zu sichern. Arcelor hält 68 Prozent an dem Werk, Italien die restlichen 32.

Gemischt fallen die Kommentare zu den Halbjahreszahlen von BHP aus. Zwar habe es einen starken Einbruch beim Nettogewinn gegeben, dies sei jedoch erwartet worden. "Der Ausblick liest sich dagegen ganz zuversichtlich", meint ein Händler. BHP geben trotzdem um 1,4 Prozent nach. Antofagasta steigen dagegen um 2,9 Prozent. Sowohl bei Kupfer als auch Gold habe das Unternehmen von stabilen Preisen profitiert und insgesamt besser abgeschnitten als erwartet.

Um gut 5 Prozent nach oben geht es mit dem Barclays-Kurs. Die Einnahmenerwartung bis 2026 liege klar über dem bisherigen Konsens, so die Citi-Analysten. Auch seien die Pläne zu künftigen Ausschüttungen und Rückkäufen höher als vom Markt erwartet.

Jost Werke fester

1,3 Prozent fester zeigen sich Jost Werke nach dem Zahlenausweis. Der Umsatz liege im erwarteten Rahmen, der Margenanstieg auf 11,3 Prozent sei noch einen Tick kräftiger ausgefallen als erwartet, so erste Bewertungen. Offen sei allerdings noch der Ausblick auf das Jahr.

Als "grob im erwarteten Rahmen" bezeichnen Händler die neue Prognose von Nagarro. Der Kurs des Experten für Digital Engineering gibt um 2,3 Prozent nach.

