Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind vier neue Active-Exchange Traded Funds von BNP Paribas Easy auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF verfolge eine aktive Anlagestrategie, die sich am Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index orientiere. Der Schwerpunkt liege auf dem Rentenmarkt für in Euro lautende festverzinsliche Eurozonen-Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptbestandteile des Portfolios seien Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen. Bei der Auswahl würden ESG-Kriterien wie Energieeffizienz, Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Abfallaufbereitung, Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie faire Unternehmensführung berücksichtigt. ...

