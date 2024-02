NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen und einer Strategieaktualisierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der britischen Großbank habe die Konsensschätzung um 54 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zu den wichtigsten Punkten des Strategie-Updates gehörten die für den Zeitraum 2024 bis 2026 in Aussicht gestellten Rückflüsse an die Aktionäre von 10 Milliarden britische Pfund und eine für 2026 angestrebte Eigenkapitalrendite von mehr als 12 Prozent./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 03:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 03:11 / EST

GB0031348658