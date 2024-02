Mit einer Durchschnittsrate von 750.000 Downloads pro Monat rückt das Jahresziel von zehn Millionen Downloads immer näher

Am 4. März 2024 startet die größte Q GamesMela-Werbekampagne im Fernsehsender Q TV

MUMBAI und TORONTO, 20. Februar 2024 / IRW-Press / - QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU, OTCQB: QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten operierendes Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat bekannt gegeben, dass seine neue Version der Casual-Gaming-App Q GamesMela für Smartphones schon in der frühen Phase konstant beachtliche Wachstumserfolge verbucht. Per 20. Februar 2024 - weniger als vier Monate nach der Einführung Ende Oktober 2023 - wurden bereits 2,5 Millionen Downloads gezählt. Und die App hält dieses Tempo und dürfte die Zielvorgabe von 10 Millionen Downloads im ersten Jahr auch erreichen. Zusätzlich liegen die Zahlen der aktiven Nutzer pro Tag (DAU) über den Anfangsprognosen: im Monat Februar wurde erstmals ein signifikantes Plateau von durchschnittlich über 100.000 täglichen Nutzern erreicht.

Das Unternehmen hat zudem die bis dato größte Werbekampagne in Verbindung mit seinem beliebten indischen Fernsehsender Q TV angekündigt. Am 4. März 2024 startet der innovative Play-Along-Wettbewerb "Har Koi Jeetega" (Jeder gewinnt!). Q GamesMela macht sich die hohen Einschaltquoten des Senders mit über 90 Millionen Zuschauern pro Woche zunutze und wird Wettbewerbsshows sponsern, bei denen die Zuschauer die App herunterladen und an spannenden Wettbewerben teilnehmen können. Diese Kooperation zielt darauf ab, einerseits die App-Nutzerbindung von Q GamesMela zu steigern und andererseits das Engagement und die Loyalität der Zuschauer von Q TV-Shows zu stärken. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich zwei interne Unternehmen gegenseitig befruchten und Synergien erzielen können, um ein anhaltend starkes Wachstum zu erreichen.

Der Play-Along-Wettbewerb Har Koi Jeetega (Jeder gewinnt!) ist ein neuartiger Ansatz, um der weit verbreiteten Thematik der Zuschauerablenkung während der TV-Programme entgegenzuwirken. Bei Millionen von Zuschauern, die häufig Multitasking betreiben, sorgt der Wettbewerb für Spannung - es werden Fragen zu Fernsehprogrammen gestellt und die Gewinner mit attraktiven Preisen belohnt. Interessierte Zuschauer werden aufgefordert, die App Q GamesMela herunterzuladen, um aktiv am Wettbewerb teilnehmen zu können. Damit wird den Q TV-Shows mehr Aufmerksamkeit zuteil. Gleichzeitig nutzt Q GamesMela diese Gelegenheit, um damit Anmeldungen für die eigene App zu generieren, vor allem im Hinblick auf die starke Ausrichtung auf ein junges indisches Publikum auf Tier-2- und Tier-3-Ebene sowie auf die ländliche Bevölkerung.

Die Mobile-Gaming-Branche verzeichnet in Indien nach wie vor ein beispielloses Wachstum. Aktuellen Berichten zufolge dürfte sich der Wert der Branche von derzeit 2,6 Milliarden Dollar bis Ende 2027 auf 8,6 Milliarden Dollar erhöhen.* Derzeit geht man davon aus, dass sich Indien zum wachstumsstärksten Gaming-Markt Asiens entwickeln wird. Schätzungen rechnen mit einem Anstieg der Zahl der Spieler im Land auf 641,2 Millionen bis zum Jahr 2027. Steigende Einkommen, größere Bandbreiten und Smartphones sind die Haupttreiber dieses Wachstums.**

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, meint dazu: "Wir sind nach wie vor fasziniert von der erstaunlichen Dynamik und dem Engagement, das wir mit Q GamesMela verzeichnen. Es war schon immer ein vorrangiges Ziel, das vielschichtige Publikum, das in Indien von den eigenen operativen Geschäftsbereichen des Unternehmens über Fernsehen, Influencer Marketing und Gaming erreicht wird, anzusprechen. Die Kampagne für den Wettbewerb "Jeder gewinnt" ist unsere bis dato größte Werbemaßnahme zur Nutzung der gemeinsamen Ressourcen. Wir erhoffen uns in allen Bereichen solide Ergebnisse bei der Engagement-Rate, sowohl auf der Gaming-App als auch im Fernsehen."

*https://www.moengage.com/industry-reports/the-state-of-mobile-gaming-industry-in-india/

**https://hc.games/indias-gaming-market-in-2023/

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. Q GamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

Investor Relations Kontakt:

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

mailto:QYOUF@redchip.com

Quelle: QYOU Media Inc.

Kontakt: Doug Barker

213-564-0007

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73648Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73648&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584B1076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17806537-q-gamesmela-waechst-waechst-2-5-millionen-downloads